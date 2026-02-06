«Все, уже ничего не надо»: завершились поиски пропавшего в мороз 7-летнего мальчика

В Уфе завершились поиски 7-летнего Вадима [имя изменено]. Об этом «КП-Уфа» сообщил отец мальчика.
Ребенок пропал 6 февраля. Ранним утром он вышел вместе с мамой из дома, и та поняла, что забыла телефон. Она ненадолго отлучилась и оставила Вадима во дворе без присмотра. А когда вернулась, того и след уже простыл. Женщина сразу же обратилась в полицию и к волонтерам.
Добровольцы выехали на прочес местности, где он пропал — в микрорайон Шакша. Поисковый отряд «БашРегионСпас» стал распространять ориентировки на мальчика: рост 130 см, худощавый, русые волосы, серо-голубые глаза. Также в объявлении было сказано, что мальчик нуждается в медицинской помощи. Как стало известно «КП-Уфа», ребенок инвалид — он не разговаривает. Но знает свое имя и откликается на него. Пропажа Вадима вызывала особую тревогу еще и из-за погоды — на улице утром стоял 20-градусный мороз.
Но, к счастью, все обошлось. Спустя час после пропажи нам удалось связаться с семьей мальчика. Его отец сообщил, что ребенка удалось найти — он жив и здоров, с ним все в порядке.
— Все, уже ничего не надо, он нашелся, — сказал в разговоре с «КП-Уфа» мужчина. — Не пострадал, все с ним нормально, спасибо.
О том, где нашли 7-летнего мальчика, родные рассказывать не стали.
