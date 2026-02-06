«Все, уже ничего не надо»: завершились поиски пропавшего в мороз 7-летнего мальчика

Добровольцы выехали на прочес местности, где он пропал — в микрорайон Шакша. Поисковый отряд «БашРегионСпас» стал распространять ориентировки на мальчика: рост 130 см, худощавый, русые волосы, серо-голубые глаза. Также в объявлении было сказано, что мальчик нуждается в медицинской помощи. Как стало известно «КП-Уфа», ребенок инвалид — он не разговаривает. Но знает свое имя и откликается на него. Пропажа Вадима вызывала особую тревогу еще и из-за погоды — на улице утром стоял 20-градусный мороз.