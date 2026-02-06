Юноша устроил стрельбу из окна жилого дома в Сергиевом Посаде

Юноша открыл огонь из окна многоэтажки в Сергиевом Посаде, в результате чего пострадал прохожий. По словам начальника управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяны Петровой, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Петрова пояснила, что в полицию Сергиево-Посадского городского округа поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что в него стреляли из окна дома, расположенного на Новоугличском шоссе. Пострадавший обратился за медицинской помощью с травмами.
Правоохранители оперативно установили квартиру, откуда велась стрельба, и задержали подозреваемого — 19-летнего местного жителя. В ходе обыска в его квартире обнаружен предмет, похожий на пневматическое оружие, который направлен на экспертизу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 8 лет лишения свободы. Подозреваемый помещен под домашний арест.
Ранее суд в Уфе отправил подростка под домашний арест после стрельбы в школе.