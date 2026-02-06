Ричмонд
В Омской области за ночь сгорел двухэтажный дом

Пришлось привлечь спасателей.

Источник: Om1 Омск

В ночь на четверг, 5 февраля, в Большереченском районе сгорел двухэтажный дом.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 1:48 ночи. Пожар разошёлся на площадь в 200 квадратных метров. К тушению привлекли шестерых спасателей МЧС и две единицы техники, а также специалистов пожарно-спасательной службы Омской области.

Открытое горение удалось ликвидировать в 5:00, спустя более трёх часов после возгорания. Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС России.