Экс-депутату из Братска ужесточили приговор за получение взяток на 16 млн рублей

В Братске суд ужесточил приговор бывшему депутату городской Думы. Он обвиняется в коммерческом подкупе. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Приангарья, общая сумма взяток превысила 16 миллионов рублей.
— С января 2017 года по июнь 2022 года подсудимый, будучи директором литейного производства, получал от коммерческих организаций взятки от 400 тысяч до 7 миллионов рублей за приоритетную поставку сырья и недопуск конкурентов, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Изначально городской суд назначил осужденному 7 лет лишения свободы условно и штраф в размере 16 миллионов рублей, однако Иркутский областной суд ужесточил наказание, приговорив его к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Всю полученную сумму взяток конфисковали в пользу государства.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что незнакомец столкнул первоклассника с лестницы в областном центре. Теперь хулигана разыскивает полиция.