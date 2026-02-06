Экс-депутату из Братска ужесточили приговор за получение взяток на 16 млн рублей

— С января 2017 года по июнь 2022 года подсудимый, будучи директором литейного производства, получал от коммерческих организаций взятки от 400 тысяч до 7 миллионов рублей за приоритетную поставку сырья и недопуск конкурентов, — уточнили в пресс-службе ведомства.