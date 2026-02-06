Ричмонд
Экс-депутату из Братска ужесточили приговор за получение взяток на 16 млн рублей

Чиновник брал взятки за приоритетную поставку сырья и недопуск конкурентов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске суд ужесточил приговор бывшему депутату городской Думы. Он обвиняется в коммерческом подкупе. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Приангарья, общая сумма взяток превысила 16 миллионов рублей.

— С января 2017 года по июнь 2022 года подсудимый, будучи директором литейного производства, получал от коммерческих организаций взятки от 400 тысяч до 7 миллионов рублей за приоритетную поставку сырья и недопуск конкурентов, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Изначально городской суд назначил осужденному 7 лет лишения свободы условно и штраф в размере 16 миллионов рублей, однако Иркутский областной суд ужесточил наказание, приговорив его к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Всю полученную сумму взяток конфисковали в пользу государства.

