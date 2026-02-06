Ричмонд
Губернатор Кобзев вылетает в замёрзший Бодайбо для координации работ на месте ЧС

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направился в Бодайбо проконтролировать ситуацию с аварией на водоводе, из-за которой местные жители остались без отопления. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Вместе с ним в зону чрезвычайной ситуации вылетают заместитель полномочного представителя президента в СФО Вадим Головко, представитель Минстроя РФ Кирилл Колмаков и группа технических специалистов. Кобзев намерен лично проверить работу котельных, оценить готовность домов к подключению тепла, актуализировать график аварийных работ и пообщаться с жителями.

Губернатор заявил, что первоочередной задачей остаётся восстановление тепла и подача воды в жилые домах и социальные объекты. Также будет решаться вопрос о введении режима ЧС регионального уровня.

«На данную минуту, как доложили коллеги, 3 из 4 котельных работают в штатном режиме. К теплосетям подключены 5 индивидуальных жилых домов. Продолжаются работы по восстановлению тепловой магистрали от котельной ЛЗДТ до многоквартирных жилых домов по ул. Садовая», — написал Кобзев.

Он добавил, что власти подготовили документы для выплаты единовременной помощи в 15 тысяч рублей 1517 заявителям, перечисления уже начались. По его словам, людей не оставят в беде и будут помогать им до полной ликвидации последствий ЧС.

Напомним, что тепла в части Бодайбо нет с 29 января из-за аварии на водоводе, из-за которой из строя вышли четыре котельные. Горожане считают, что они остались без отопления до самой весны. Людям приходится самостоятельно прогревать подвалы.

