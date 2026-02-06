В Осиповичской районе главбух похитила у своей фирмы более 1,4 миллиона рублей

52-летняя главный бухгалтер предприятия, имея доступ к электронному счету фирмы, постоянно перечисляла себе деньги, маскируя переводы под видом оплаты за оказание транспортных услуг и премии. Деньги тратила на «красивую» жизнь и покупки на маркетплейсах.