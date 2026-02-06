Ричмонд
В Осиповичской районе главбух похитила у своей фирмы более 1,4 миллиона рублей

Оперативники Могилевской области раскрыли схему крупных хищений в частной фирме.

Источник: Комсомольская правда

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Могилевской области раскрыли схему крупных систематических хищений в частной промышленной организации Осиповичского района, сообщает МВД Беларуси.

52-летняя главный бухгалтер предприятия, имея доступ к электронному счету фирмы, постоянно перечисляла себе деньги, маскируя переводы под видом оплаты за оказание транспортных услуг и премии. Деньги тратила на «красивую» жизнь и покупки на маркетплейсах.

Ущерб превысил 1,4 миллиона рублей, что сопоставимо с полумиллионом долларов.

Следователи возбудили уголовное дело за хищение в особо крупном размере. Бывшему главному бухгалтеру грозит до 12 лет лишения свободы.

