В Новосибирске перед судом предстанет «хакер-таксист» за хищение свыше 2 млн рублей

В Дзержинский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело 30-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в сфере компьютерной информации и неправомерном доступе к данным водителей такси.

Источник: Сиб.фм

По версии следствия, с 2022 по 2024 годы обвиняемый использовал вредоносные программы для обхода алгоритмов защиты сервисов такси. Он создавал фиктивные аккаунты водителей с поддельными документами и собственными фотографиями, оформлял фиктивные заказы и маршруты поездок по всей России, которые на самом деле не выполнял.

С помощью таких схем мужчина похитил более 2 миллионов рублей, используя цифровые технологии для получения стимулирующих выплат водителей.

Его обвиняют в 25 преступлениях по статье о нейтрализации средств защиты компьютерной информации, 25 преступлениях по статье о неправомерном доступе к охраняемой информации и 17 эпизодах мошенничества в сфере компьютерной информации.

Дело теперь рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска.