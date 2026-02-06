В Новосибирске перед судом предстанет «хакер-таксист» за хищение свыше 2 млн рублей

По версии следствия, с 2022 по 2024 годы обвиняемый использовал вредоносные программы для обхода алгоритмов защиты сервисов такси. Он создавал фиктивные аккаунты водителей с поддельными документами и собственными фотографиями, оформлял фиктивные заказы и маршруты поездок по всей России, которые на самом деле не выполнял.