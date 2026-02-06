ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионаже для Украины

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже для Украины 48-летнего жителя Хабаровского края, собиравшего данные об участниках СВО и защищенности воинских частей в регионе, сообщили в ЦОС ФСБ России.
Новость дополняется.
Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже для Украины 48-летнего жителя Хабаровского края, собиравшего данные об участниках СВО и защищенности воинских частей в регионе, сообщили в ЦОС ФСБ России.
Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже для Украины 48-летнего жителя Хабаровского края, собиравшего данные об участниках СВО и защищенности воинских частей в регионе, сообщили в ЦОС ФСБ России.
Новость дополняется.