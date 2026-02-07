В Хабаровском крае мужчину задержали за госизмену

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Житель Хабаровского края, передававший украинской разведке сведения об участниках СВО и расположении воинских частей, задержан за государственную измену, сообщил ЦОС ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Хабаровского края по подозрению в государственной измене в форме шпионажа пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России 1977 года рождения… Следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена в форме шпионажа) УК России. Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы», — говорится в сообщении.
Установлено, что житель города Бикин установил контакт в мессенджере с представителем запрещенного на территории РФ военизированного объединения, действующего в интересах разведки минобороны Украины. По заданию куратора злоумышленник собрал и передал украинской разведке сведения о военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне СВО и о расположении и защищенности воинских частей на территории Бикина Хабаровского края, что могло быть использовано против безопасности РФ и нанести ущерб ее обороноспособности.
«Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — добавили в ведомстве.
ФСБ России обращают внимание граждан на активность спецслужб Украина в мессенджерах Telegram и WhatsApp в поиске потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране. Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание, добавили в ФСБ.