В Хабаровском крае мужчину задержали за госизмену

Установлено, что житель города Бикин установил контакт в мессенджере с представителем запрещенного на территории РФ военизированного объединения, действующего в интересах разведки минобороны Украины. По заданию куратора злоумышленник собрал и передал украинской разведке сведения о военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне СВО и о расположении и защищенности воинских частей на территории Бикина Хабаровского края, что могло быть использовано против безопасности РФ и нанести ущерб ее обороноспособности.