Богомаз сообщил об ударе HIMARS по объектам энергетики Брянской области

Объекты энергетической инфраструктуры на территории Брянской области подверглись атаке в результате комбинированного удара с применением реактивных систем залпового огня HIMARS и реактивных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Глава области проинформировал, что украинская сторона вновь нанесла удар по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области, применив указанные средства поражения. Соответствующее сообщение он разместил в своем Telegram-канале.
В результате удара несколько населенных пунктов Клинцовского района Брянской области остались без электроснабжения.
Губернатор отметил, что, несмотря на повторные массированные атаки, профильные службы незамедлительно прибыли на место происшествия. По его словам, благодаря слаженной и профессиональной работе всех аварийных подразделений подача электроэнергии была оперативно восстановлена.
Также глава региона выразил благодарность военнослужащим за отражение атаки на Брянскую область. Он сообщил, что благодаря действиям подразделений противовоздушной обороны Министерства обороны РФ и бойцов бригады «БАРС-Брянск» мощная атака на регион была отражена, а все цели уничтожены.
