Пенсионерка заплатила жизнью за ссору у соседей: копейчанина приговорили к 19-летнему сроку за поджог барака с людьми

В Челябинской области вынесли приговор 47-летнему мужчине, который поджег многоквартирный барак.
В сентябре 2024 года в Копейске горожанин весело проводил время — компания вместе распивала спиртное в квартире в двухэтажном бараке. Но в какой-то момент собутыльники прогнали копейчанина. Разобидевшись, он собрал тряпки и бумагу, и использовал этот мусор как растопку, чтобы поджечь деревянную лестничную клетку.
В начавшемся пожаре погиб хозяин квартиры, в которой проходило застолье. Двое его гостей, мужчина и женщина, выпрыгнули в окно и уцелели.
Погибла также 67-летняя женщина, жившая в соседней квартире.
Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, копейчанина признали виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двоих, совершенном общественно опасным способом, а также в умышленном уничтожении чужого имущества.
Мужчину приговорили к 19 годам заключения в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить 1,1 млн рублей дочери погибшей пенсионерки.