Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка заплатила жизнью за ссору у соседей: копейчанина приговорили к 19-летнему сроку за поджог барака с людьми

Копейчанин получил 19-летний срок за поджог барака с людьми.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области вынесли приговор 47-летнему мужчине, который поджег многоквартирный барак.

В сентябре 2024 года в Копейске горожанин весело проводил время — компания вместе распивала спиртное в квартире в двухэтажном бараке. Но в какой-то момент собутыльники прогнали копейчанина. Разобидевшись, он собрал тряпки и бумагу, и использовал этот мусор как растопку, чтобы поджечь деревянную лестничную клетку.

В начавшемся пожаре погиб хозяин квартиры, в которой проходило застолье. Двое его гостей, мужчина и женщина, выпрыгнули в окно и уцелели.

Погибла также 67-летняя женщина, жившая в соседней квартире.

Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, копейчанина признали виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двоих, совершенном общественно опасным способом, а также в умышленном уничтожении чужого имущества.

Мужчину приговорили к 19 годам заключения в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить 1,1 млн рублей дочери погибшей пенсионерки.