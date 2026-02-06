Пенсионерка заплатила жизнью за ссору у соседей: копейчанина приговорили к 19-летнему сроку за поджог барака с людьми

В сентябре 2024 года в Копейске горожанин весело проводил время — компания вместе распивала спиртное в квартире в двухэтажном бараке. Но в какой-то момент собутыльники прогнали копейчанина. Разобидевшись, он собрал тряпки и бумагу, и использовал этот мусор как растопку, чтобы поджечь деревянную лестничную клетку.