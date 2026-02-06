В Петербурге задержали сотрудника морга за кражу у погибшего военного

О краже денег в правоохранительные органы сообщил отец военнослужащего. Семья получила извещение о гибели сына в марте прошлого года. Тогда с его банковской карты пропали средства. В то время подозреваемый находился в Курске, помогая в морге устанавливать личности погибших.