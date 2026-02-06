Ричмонд
В Петербурге задержали сотрудника морга за кражу у погибшего военного

Подозреваемого доставили в Северную Осетию.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере). Фигурантом стал 25-летний сотрудник морга Северной столицы.

Молодого человека, проживающего в Ленобласти, подозревают в краже 2 миллионов рублей. По предварительным данным, он снял их с банковской карты погибшего военнослужащего из Северной Осетии.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Его доставили в Северную Осетию, пишет online47 со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

О краже денег в правоохранительные органы сообщил отец военнослужащего. Семья получила извещение о гибели сына в марте прошлого года. Тогда с его банковской карты пропали средства. В то время подозреваемый находился в Курске, помогая в морге устанавливать личности погибших.