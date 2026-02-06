В Башкирии дотла сгорел дом многодетной семьи

Потушить пламя удалось совместными усилиями пожарных ведомства и добровольных команд из соседних сельсоветов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Известно, что в доме жила семья с четырьмя детьми. Ночью самая младшая дочь проснулась от сильного запаха дыма и сразу разбудила мать. Только благодаря этому семья успела вовремя эвакуироваться.