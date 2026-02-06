Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии дотла сгорел дом многодетной семьи

Семья с четырьмя детьми чудом успела спастись.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлибашевском районе Башкирии ночью случился пожар. Возгорание произошло в селе Тятер-Арасланово на улице Карла Маркса. Огонь охватил деревянный бревенчатый дом с пристройкой, сообщает МЧС республики.

Потушить пламя удалось совместными усилиями пожарных ведомства и добровольных команд из соседних сельсоветов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Известно, что в доме жила семья с четырьмя детьми. Ночью самая младшая дочь проснулась от сильного запаха дыма и сразу разбудила мать. Только благодаря этому семья успела вовремя эвакуироваться.

Сейчас семья будет временно жить у родственников. На месте работает дознаватель, чтобы выяснить точную причину возгорания и все обстоятельства произошедшего.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.