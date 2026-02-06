Нижегородец два года числится мертвым из-за ошибки прохожего

Как выяснилось позже, в тот период в регионе действительно обнаружили тело неизвестного. Один из прохожих, приглашенных на опознание, сообщил, что это может быть Андрей Федорович. Несмотря на то, что у мужчины почти не осталось родственников, кроме жены, этого было достаточно для официального признания его умершим. Кто был этот прохожий и почему он так поступил, пока неизвестно. В ходе одного из судебных заседаний было упомянуто «третье лицо», причастное к делу, но его личность так и не установили.