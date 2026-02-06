Нижегородец два года числится мертвым из-за ошибки прохожего

В Нижнем Новгороде местный житель по имени Андрей Федорович два года официально считается погибшим. Случайный прохожий признал его в мертвом человеке. После выяснения своего статуса мужчина до сих пор не может доказать, что он жив. Загадочной историей поделился телеграм-канал «112».
Все началось в 2024 году, когда Андрей Федорович, продав старый дом, попытался купить новое жилье и устроиться на работу. Везде ему было отказано. Оказалось, что в базах налоговой службы и пенсионного фонда он попросту не значится. Обращение в полицию привело к шокирующему открытию: по документам мужчина был признан мертвым еще в ноябре 2023 года.
Как выяснилось позже, в тот период в регионе действительно обнаружили тело неизвестного. Один из прохожих, приглашенных на опознание, сообщил, что это может быть Андрей Федорович. Несмотря на то, что у мужчины почти не осталось родственников, кроме жены, этого было достаточно для официального признания его умершим. Кто был этот прохожий и почему он так поступил, пока неизвестно. В ходе одного из судебных заседаний было упомянуто «третье лицо», причастное к делу, но его личность так и не установили.
Сейчас мужчина вынужден бороться с правовой системой, ведь для государства он не существует. Он не может официально устроиться на работу и получить медицинскую помощь. Полиция в произошедшем не находит признаков преступления, при этом последствия ошибки исправить пока не удается.