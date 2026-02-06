Вахтёршу и охранника школы в Красноярске задержали из-за нападения ученицы

Оба задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия «Тамерлан». Женщина дежурила на входе в учебное заведение в день происшествия. По данным издания, учащиеся жаловались, что вахтёры пропускали в школу всех без проверки школьных карт. Против работников учебного заведения возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
Ранее, как сообщалось, была уволена директор школы Нелли Лукьянова. Параллельно с уголовным преследованием охранников продолжается служебная проверка по факту происшествия.
Напомним, ранее в одной из школ Красноярска ученица бросила в кабинет подожжённую тряпку, после чего напала на детей с молотком. В результате инцидента пострадали шесть человек, включая учителя. Нападавшая была задержана и помещена в изолятор временного содержания. По последним данным, одному из пострадавших детей потребуется сложная операция по пересадке кожи.