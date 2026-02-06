Уличная собака напала на школьника в Приморском крае

В Приморском крае прокуратура инициировала проверку с целью выяснения обстоятельств нападения собаки на ученика школы.
Как пояснили в региональном надзорном органе, безнадзорный пес совершил нападение на несовершеннолетнего в поселке Заводской. Об инциденте стало известно благодаря публикации в социальных сетях.
В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия и оценивают степень вреда, причиненного здоровью ребенка.
В случае подтверждения изложенных фактов, ответственные за контроль над безнадзорными животными лица будут привлечены к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Приморье амурский тигр совершил серию нападений на домашних собак.