Уличная собака напала на школьника в Приморском крае

В Приморском крае прокуратура инициировала проверку по факту нападения собаки на ученика школы.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае прокуратура инициировала проверку с целью выяснения обстоятельств нападения собаки на ученика школы.

Как пояснили в региональном надзорном органе, безнадзорный пес совершил нападение на несовершеннолетнего в поселке Заводской. Об инциденте стало известно благодаря публикации в социальных сетях.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия и оценивают степень вреда, причиненного здоровью ребенка.

В случае подтверждения изложенных фактов, ответственные за контроль над безнадзорными животными лица будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Приморье амурский тигр совершил серию нападений на домашних собак.