Житель Петербурга нелегально продавал детали истребителя в интернете

Следствие установило, что подозреваемый разместил объявление о продаже на одном из популярных интернет-сервисов. Он пытался сбыть составные части от двигателей, которые устанавливают на истребители МиГ. Сами детали относятся к продукции двойного назначения. Их вывоз из России строго контролируется и требует специального разрешения.