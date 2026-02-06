Житель Петербурга нелегально продавал детали истребителя в интернете

В Петербурге задержали мужчину, который пытался продать детали двигателя военного самолета в интернете. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.
— Уроженец Львовской области подозревается в незаконной продаже за границу деталей от авиационных двигателей, которые используют в военной технике, — уточняется в сообщении.
Следствие установило, что подозреваемый разместил объявление о продаже на одном из популярных интернет-сервисов. Он пытался сбыть составные части от двигателей, которые устанавливают на истребители МиГ. Сами детали относятся к продукции двойного назначения. Их вывоз из России строго контролируется и требует специального разрешения.
По факту этой сделки Следственная служба ФСБ возбудила уголовное дело по статье о незаконном экспорте товаров и технологий военного назначения. Сейчас следователи и оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы установить полную цепочку нарушителей и возможных получателей запрещенной продукции за рубежом.