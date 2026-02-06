Десятиклассник расстрелял учительницу математики из ружья в лицее в Баку

Видео © Телеграм / unikal_az.
Пуля попала в область шеи. Пострадавшую учительницу математики госпитализировали в Клинический медицинский центр, официальная информация о её состоянии ожидается. На место прибыли правоохранители, а родители начали забирать детей из учебного заведения. Подросток был задержан, оружие у него изъяли, проводится расследование.
«Ученик принес в лицей охотничье ружьё в школьном рюкзаке. Выстрел произошёл по неосторожности», — заявил руководитель лицея.
Ранее в одной из школ Красноярска ученица бросила в кабинет подожжённую тряпку, после чего напала на детей с молотком. В результате инцидента пострадали шесть человек, включая учителя. Нападавшая была задержана и помещена в изолятор временного содержания. По последним данным, одному из пострадавших детей потребуется сложная операция по пересадке кожи.
