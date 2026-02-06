Десятиклассник расстрелял учительницу математики из ружья в лицее в Баку

Ранее в одной из школ Красноярска ученица бросила в кабинет подожжённую тряпку, после чего напала на детей с молотком. В результате инцидента пострадали шесть человек, включая учителя. Нападавшая была задержана и помещена в изолятор временного содержания. По последним данным, одному из пострадавших детей потребуется сложная операция по пересадке кожи.