Десятиклассник расстрелял учительницу математики из ружья в лицее в Баку

Вооружённый инцидент произошёл утром 6 февраля около 09:00 у частного лицея İdrak в Бинагадинском районе Баку. По данным МВД Азербайджана, ученик 10-го класса принёс в школу охотничье ружьё своего отца и выстрелил в преподавательницу.

Источник: Life.ru

Видео © Телеграм / unikal_az.

Пуля попала в область шеи. Пострадавшую учительницу математики госпитализировали в Клинический медицинский центр, официальная информация о её состоянии ожидается. На место прибыли правоохранители, а родители начали забирать детей из учебного заведения. Подросток был задержан, оружие у него изъяли, проводится расследование.

«Ученик принес в лицей охотничье ружьё в школьном рюкзаке. Выстрел произошёл по неосторожности», — заявил руководитель лицея.

Ранее в одной из школ Красноярска ученица бросила в кабинет подожжённую тряпку, после чего напала на детей с молотком. В результате инцидента пострадали шесть человек, включая учителя. Нападавшая была задержана и помещена в изолятор временного содержания. По последним данным, одному из пострадавших детей потребуется сложная операция по пересадке кожи.

