Тело 92-летней пенсионерки нашли спасатели в запертой квартире в Новосибирской области

Родные женщины забеспокоились, когда не смогли установить с ней связь.

Источник: НДН.ИНФО

Инцидент произошёл в городе Куйбышеве Новосибирской области. Родственники не могли дозвониться до 92-летней женщины, что вызвало у них огромную обеспокоенность. Историей поделилась аварийно-спасательная служба по региону.

На место прибыла дежурная смена Куйбышевского поисково-спасательного отряда. Сотрудники в присутствии полицейских оперативно вскрыли входную дверь в квартиру пенсионерки с помощью слесарных инструментов.

Внутри сотрудники полиции обнаружили бездыханное тело пожилой женщины, которая скончалась.

Андрей Лактионов