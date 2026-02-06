Тело 92-летней пенсионерки нашли спасатели в запертой квартире в Новосибирской области

Инцидент произошёл в городе Куйбышеве Новосибирской области. Родственники не могли дозвониться до 92-летней женщины, что вызвало у них огромную обеспокоенность. Историей поделилась аварийно-спасательная служба по региону.
На место прибыла дежурная смена Куйбышевского поисково-спасательного отряда. Сотрудники в присутствии полицейских оперативно вскрыли входную дверь в квартиру пенсионерки с помощью слесарных инструментов.
Внутри сотрудники полиции обнаружили бездыханное тело пожилой женщины, которая скончалась.
Андрей Лактионов