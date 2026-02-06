Водитель маминого «Мерседеса» ответит за смерть девушки в Новосибирске

Водитель не стал тормозить и скрылся с места ДТП, очевидцы вызвали скорую помощь. Фельдшеры констатировали смерть девушки на месте. Водителя объявили в розыск, на следующий день его задержали. Автомобиль без госномеров и с запрещенной тонировкой обнаружили в гаражах в Железнодорожном районе.