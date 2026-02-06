Ричмонд
Водитель маминого «Мерседеса» ответит за смерть девушки в Новосибирске

24-летний лихач сел за руль родительского авто без прав.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске начался суд над 24-летним водителем, который насмерть сбил девушку на мамином «Мерседесе». 5 февраля прокуратура огласила обвинительное заключение в Октябрьском районном суде.

Трагедия произошла в ночь на 31 июля 2025 года на улице Большевистская. Около 03:00—04:00 парень без водительских прав ехал на черном «Мердседес Бенц АМГ ЦЛС 63» в крайней левой полосе. В пути он сбил 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу.

Водитель не стал тормозить и скрылся с места ДТП, очевидцы вызвали скорую помощь. Фельдшеры констатировали смерть девушки на месте. Водителя объявили в розыск, на следующий день его задержали. Автомобиль без госномеров и с запрещенной тонировкой обнаружили в гаражах в Железнодорожном районе.

Источник сообщил КП-Новосибирск, что автомобиль был зарегистрирован на мать задержанного парня. Cудсперва избрал ему арест в СИЗО, который затем изменили на подписку о невыезде.

— Сегодня в судебном заседании огласили обвинение, установили порядок исследования доказательств по уголовному делу. Обвиняемый не признал вину в полном объеме, ранее не был судим, — сообщила КП-Новосибирск Анастасия Копылова, помощник прокурора Октябрьского района.