Полиция Прикамья депортировала из РФ девять граждан стран Африки и Средней Азии

Иностранцы проходили фигурантами уголовных дел.

Источник: Комсомольская правда

Краевое управление по вопросам миграции ГУ МВД России с начала года депортировало из России девять иностранцев. Граждане стран Средней Азии и Африки стали фигурантами уголовных дел за убийство, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

Всего за январь этого года в отношении иностранных граждан приняли 11 решений о депортации. Девять депортируемых человек полиция сопроводила к пункту пропуска через государственную границу РФ для отправки в страны гражданской принадлежности.

«Еще два иностранца будут принудительно высланы из страны в ближайшее время. Они находятся в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Перми», — сообщила пресс-служба краевого главка.

В отношении депортируемых граждан приняли решения о неразрешении дальнейшего въезда на территорию России. Ранее в Перми судебным решением выдворили гражданку Ближнего зарубежья. Женщина нарушила миграционное законодательство.