Эффектное селфи ценою в жизнь: Московский бизнесмен сорвался со скалы в Таиланде, пытаясь сделать фото

Первыми тело заметили другие туристы, фотографировавшиеся на том же месте. Они увидели его под площадкой и вызвали спасателей. Прибывшие медики констатировали смерть. По информации тайских властей, у погибшего были тяжёлые травмы головы и шеи, полученные при падении на камни. В руке он сжимал сломанную ветку, что может свидетельствовать о попытке зацепиться за что-либо во время падения. Рядом была найдена сумка с документами, включая два паспорта, и ключ от отеля.