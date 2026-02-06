Эффектное селфи ценою в жизнь: Московский бизнесмен сорвался со скалы в Таиланде, пытаясь сделать фото

Первыми тело заметили другие туристы, фотографировавшиеся на том же месте. Они увидели его под площадкой и вызвали спасателей. Прибывшие медики констатировали смерть. По информации тайских властей, у погибшего были тяжёлые травмы головы и шеи, полученные при падении на камни. В руке он сжимал сломанную ветку, что может свидетельствовать о попытке зацепиться за что-либо во время падения. Рядом была найдена сумка с документами, включая два паспорта, и ключ от отеля.
Полиция, осмотрев место происшествия, не обнаружила признаков борьбы или криминала. Основной версией считается несчастный случай, вызванный неосторожностью при поиске удачного ракурса для фотографии.
Ранее две подруги из России едва не погибли после ужина в Таиланде. Симптомы проявились на следующий день: сильнейшая рвота, жар, онемение конечностей. В госпитале им поставили диагноз «гастроэнтерит», но назначенное лечение не помогло.
