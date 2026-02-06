В Петербурге ФСБ задержала продавца деталей для истребителей МиГ

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье о незаконном экспорте материалов, оборудования или научно-технической информации, которые могут быть использованы при создании вооружения. Сейчас силовики продолжают оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.