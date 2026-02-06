В Петербурге ФСБ задержала продавца деталей для истребителей МиГ

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли канал незаконного оборота продукции военного назначения. Задержан уроженец Львовской области, который пытался продать комплектующие для боевых самолетов через интернет. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
По версии следствия, подозреваемый разместил информацию о продаже на одном из популярных сайтов для объявлений. Оперативники установили, что предметом сделки выступали составные части турбореактивных двигателей РД-33, которые используются на российских фронтовых истребителях семейства МиГ.
В спецслужбе подчеркнули, что эти детали относятся к продукции военного и двойного назначения. Их свободный оборот ограничен, а вывоз за рубеж подлежит строгому экспортному контролю.
Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье о незаконном экспорте материалов, оборудования или научно-технической информации, которые могут быть использованы при создании вооружения. Сейчас силовики продолжают оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.