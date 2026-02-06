СК России контролирует дело о травме ребенка в частном детсаду Севастополя. Об этом сообщили в Информационном центре СРК.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что двухлетний мальчик получил травму ноги во время прогулки в одном из частных детских садов Севастополя. По словам матери ребенка, воспитатель вовремя не оказала помощь.
Следственные органы ГСУ России по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
«АиФ-Крым» рассказывал: возбуждено уголовное дело после травмы 10-летней девочки на эскалаторе в ТЦ Симферополя. По информации из соцсетей, при спуске ребенок наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ногу. Девочке потребовалась операция.