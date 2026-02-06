Ричмонд
СК России контролирует дело о травме ребенка в частном детсаду Севастополя

Бастрыкин контролирует расследование дела о травмировании малыша в частном детсаду Севастополя.

Источник: Аргументы и факты

СК России контролирует дело о травме ребенка в частном детсаду Севастополя. Об этом сообщили в Информационном центре СРК.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что двухлетний мальчик получил травму ноги во время прогулки в одном из частных детских садов Севастополя. По словам матери ребенка, воспитатель вовремя не оказала помощь.

Следственные органы ГСУ России по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

«АиФ-Крым» рассказывал: возбуждено уголовное дело после травмы 10-летней девочки на эскалаторе в ТЦ Симферополя. По информации из соцсетей, при спуске ребенок наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ногу. Девочке потребовалась операция.