После покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны возбудили дело

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 (покушение на убийство), частью 1 статьи 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева на северо-западе Москвы», — сказала она.