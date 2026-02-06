Ричмонд
После покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны возбудили дело

СК возбудил дело после покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство высокопоставленного сотрудника Минобороны в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 (покушение на убийство), частью 1 статьи 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева на северо-западе Москвы», — сказала она.