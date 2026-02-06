Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

34-летний краснодарец на Kia насмерть сбил женщину в Калининском районе

Полиция Кубани устанавливает личность женщины, которая погибла под колесами иномарки.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 6 февраля в Калининском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Соренто», 34-летний житель Краснодара, двигался по автодороге «Тимашевск — Полтавская». На неосвещенном участке дороги он сбил женщину, которая шла по обочине.

«В результате ДТП пешеход скончалась на месте от полученных травм», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Личность погибшей устанавливается. В настоящее время проводится проверка обстоятельств аварии.