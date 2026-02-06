34-летний краснодарец на Kia насмерть сбил женщину в Калининском районе

В ночь на 6 февраля в Калининском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Соренто», 34-летний житель Краснодара, двигался по автодороге «Тимашевск — Полтавская». На неосвещенном участке дороги он сбил женщину, которая шла по обочине.
«В результате ДТП пешеход скончалась на месте от полученных травм», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.
Личность погибшей устанавливается. В настоящее время проводится проверка обстоятельств аварии.