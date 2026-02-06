Ричмонд
В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева

6 февраля совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Инцидент произошел на Волоколамском шоссе. Раненый в больнице, полиция ищет стрелявшего.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В столице совершено вооруженное нападение на высокопоставленного сотрудника Министерства обороны РФ. Неизвестный открыл огонь по генерал-лейтенанту Владимиру Алексееву, военный доставлен в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Инцидент произошел 6 февраля в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе. Согласно данным следствия, преступник поджидал Алексеева в здании.

По словам Петренко, пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину, после чего скрылось с места происшествия. Пострадавшего оперативно госпитализировали в одну из городских больниц.

По данным SHOT, генерал-лейтенант находится в тяжелом состоянии.