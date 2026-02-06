В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева

В столице совершено вооруженное нападение на высокопоставленного сотрудника Министерства обороны РФ. Неизвестный открыл огонь по генерал-лейтенанту Владимиру Алексееву, военный доставлен в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.
Инцидент произошел 6 февраля в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе. Согласно данным следствия, преступник поджидал Алексеева в здании.
По словам Петренко, пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину, после чего скрылось с места происшествия. Пострадавшего оперативно госпитализировали в одну из городских больниц.
По данным SHOT, генерал-лейтенант находится в тяжелом состоянии.