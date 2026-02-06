Ричмонд
Следователи ищут мужчину, стрелявшего в генерала Алексеева в Москве

Следователи ищут мужчину, стрелявшего в генерала Алексеева в доме в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Следователи ищут неизвестного, стрелявшего в генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как рассказали в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица или лиц, причастных к совершению указанного преступления», — сказала она.