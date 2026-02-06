Следователи ищут мужчину, стрелявшего в генерала Алексеева в Москве

Как рассказали в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.