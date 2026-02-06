В Москве совершили покушение на заместителя начальника ГРУ Алексеева

В Москве попытались совершить покушение на генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Это произошло 6 февраля в жилом доме. Генерала госпитализировали.
Как сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия).
Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.
Алексеев с 2011 года занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил.
Участвовал в российской операции в Сирии, в 2017 году был удостоен звания Героя России.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Александра Невского.