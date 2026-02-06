Ричмонд
Огонь вспыхнул на корабле в Финском заливе в Петербурге

После ЧП в акватории всех членов экипажа эвакуировали.

Источник: Западное МСУТ СК России

В ночь на 5 февраля в техническом помещении судна, расположенного в Финском заливе в Петербурге, вспыхнул огонь. После происшествия на место немедленно приехали следователи, начав проверку по статье о нарушении правил безопасного движения и эксплуатации морского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

— В результате возгорания никто не пострадал. Всех членов экипажа эвакуировали, — уточнили в ведомстве.

Пожар локализовали. Пострадавшее судно отшвартовали в порт Петербурга при помощи специальной аварийно-спасательной техники. Следователи осмотрели его и организовали комплекс проверочных мероприятий, которые помогут выяснить причины и обстоятельства ЧП. Сумму материального ущерба пока не установили.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что из-за крепких морозов полузатонувший морской буксир «Капитан Ушаков» вмерз в лед Большой Невки.