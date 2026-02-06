Огонь вспыхнул на корабле в Финском заливе в Петербурге

В ночь на 5 февраля в техническом помещении судна, расположенного в Финском заливе в Петербурге, вспыхнул огонь. После происшествия на место немедленно приехали следователи, начав проверку по статье о нарушении правил безопасного движения и эксплуатации морского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.