Постановление о возбуждении дела об изнасиловании против экс-депутата Госдумы Напсо отменено

Об уголовном деле об изнасиловании в отношении Напсо стало известно осенью 2025 года. По версии следствия, в марте 2023 года он в служебной квартире изнасиловал свою помощницу, которой на тот момент было 19 лет. После этого Напсо уехал из России, а весной 2025 года Госдума лишила его депутатского мандата за постоянные прогулы — он пропустил большое количество пленарных заседаний без уважительной причины. Напсо, бывший депутатом с 2007 года, заявлял, что находился на длительном лечении в ОАЭ и выполнял депутатские обязанности онлайн — и даже проводил в таком формате личные приёмы граждан. В декабре 2025 года МВД объявило его в розыск. По какой именно статье, не уточнялось.