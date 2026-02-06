Постановление о возбуждении дела об изнасиловании против экс-депутата Госдумы Напсо отменено

Следственный комитет РФ в начале февраля отменил постановление о возбуждении уголовного дела об изнасиловании в отношении бывшего депутата Госдумы от Краснодарского края и Ростовской области Юрия Напсо. Об этом РБК сообщил источник и подтвердил сам Напсо.
Основанием для такой меры стало то, что Напсо с августа 2025 года по январь 2026-го был членом участковой избирательной комиссии Советского района Ростова-на-Дону с правом решающего голоса и потому относился к категории лиц, к которым применяется особый порядок производства по уголовным делам. Решение следователя о возбуждении дела признано необоснованным и незаконным.
Об уголовном деле об изнасиловании в отношении Напсо стало известно осенью 2025 года. По версии следствия, в марте 2023 года он в служебной квартире изнасиловал свою помощницу, которой на тот момент было 19 лет. После этого Напсо уехал из России, а весной 2025 года Госдума лишила его депутатского мандата за постоянные прогулы — он пропустил большое количество пленарных заседаний без уважительной причины. Напсо, бывший депутатом с 2007 года, заявлял, что находился на длительном лечении в ОАЭ и выполнял депутатские обязанности онлайн — и даже проводил в таком формате личные приёмы граждан. В декабре 2025 года МВД объявило его в розыск. По какой именно статье, не уточнялось.
Обвинения в изнасиловании Напсо категорически отвергал. В комментарии РБК он заявил, что девушка, о которой идёт речь, устроилась работать его помощницей в 2022 году, а затем у них возникли романтические отношения. При этом, по словам Напсо, девушка одновременно закрутила роман с его старшим сыном, а также присвоила крупную сумму из зарплатного фонда, который депутатам выделяется для оплаты работы помощников. Напсо утверждает, что девушка взяла его именной бланк и самостоятельно составила на нём распоряжение выделить ей около 2 миллионов рублей. По словам бывшего депутата, его представители подали на неё заявление в полицию в феврале 2026 года.