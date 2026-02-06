СК возбудил два дела после покушения на генерал-лейтенанта Минобороны

Алексеев — генерал-лейтенант, начальник штаба и первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России. Родился в 1961 году в Украинской ССР. Служил в разведке. Руководил действиями военных разведчиков в Сирии. В 2017 году за мужество и героизм удостоен звания Героя Российской Федерации и награжден медалью «Золотая Звезда».