Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов

В Новосибирске следственные органы возбудили уголовное дело против четырёх жителей города, подозреваемых в организации фиктивной регистрации иностранных граждан.

Источник: Сиб.фм

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, подозреваемые за деньги предоставляли в государственные органы ложные сведения о трудоустройстве иностранцев, что позволяло им легально находиться в России. Кроме того, злоумышленники незаконно регистрировали иностранцев в жилом доме на улице Лобачевского.

Организатор схемы и два её сообщника помещены под стражу, четвёртый фигурант находится под домашним арестом. В настоящее время следственные органы проводят действия для выявления возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности.