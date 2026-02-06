В Новосибирске раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, подозреваемые за деньги предоставляли в государственные органы ложные сведения о трудоустройстве иностранцев, что позволяло им легально находиться в России. Кроме того, злоумышленники незаконно регистрировали иностранцев в жилом доме на улице Лобачевского.