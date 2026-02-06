Мастер маникюра выманила 14,8 миллиона рублей у пенсионера из Петербурга

Вечером 5 февраля у дома на улице Демьяна Бедного в Приморском районе задержали 21-летнюю девушку, подозреваемую в мошенничестве против 84-летнего пенсионера из поселка Ольгино. Пожилой мужчина заявил, что она оставила его без денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— Пострадавший пояснил, что ранее ему позвонили мошенники, которые прикинулись сотрудниками различных структур, и под предлогом сохранения сбережений убедили их отдать курьеру. У дома 2 на улице Красных Партизан его встретила девушка и забрала у него 14,8 миллиона рублей, — рассказали в ведомстве.
Про аферистку известно, что в Петербург она приехала из Тверской области. Работала мастером маникюра. Полицейские возбудили против нее уголовное дело о мошенничестве, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.