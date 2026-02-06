В Ростовской области при пожаре в летней кухне пострадал 61-летний мужчина

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области при пожаре в летней кухне пострадал 61-летний мужчина. Его с ожогами увезли в больницу, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, помощь потребовалась в селе Николаевка. Постройка загорелась утром, когда мужчина находился внутри. Всего огнем было охвачено 8 кв. метров, возгорание потушили восемь сотрудников МЧС.
Предварительно, пожар в помещении мог вспыхнуть после неосторожного курения.
