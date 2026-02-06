В Иркутске женщину будут судить за наезд на двух пешеходов в состоянии опьянения

В Иркутске 53-летняя женщина предстанет перед судом за наезд на двух пешеходов в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, 14 ноября 2025 года обвиняемая была за рулем автомобиля «Тойота Королла Филдер» и сбила женщин 67 и 77 лет. Обе пострадавшие были доставлены в больницу с травмами.