В Иркутске женщину будут судить за наезд на двух пешеходов в состоянии опьянения

В Иркутске 53-летняя женщина предстанет перед судом за наезд на двух пешеходов в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, 14 ноября 2025 года обвиняемая была за рулем автомобиля «Тойота Королла Филдер» и сбила женщин 67 и 77 лет. Обе пострадавшие были доставлены в больницу с травмами.
— Прибывшие на место ДТП автоинспекторы заметили у водителя признаки опьянения, после чего провели освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови, — прокомментировали в ведомстве.
Известно, что женщина, являющаяся членом участковой избирательной комиссии, ранее уже была наказана за такое же правонарушение. Тогда ее лишили водительских прав. Следователи собрали все доказательства, после этого уголовное дело направили в суд.