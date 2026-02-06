В Крыму арестовали предпринимателя за аферу с пляжной галькой на 172 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ. Подозреваемый по этому делу предприниматель находится под домашним арестом. В 2025 году он уже был осужден по статье об укрывании доходов при уплате налогов и до задержания отбывал наказание в виде исправительных работ.