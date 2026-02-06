В Крыму арестовали предпринимателя за аферу с пляжной галькой на 172 млн рублей

Фигурантом этого уголовного стал руководитель предприятия из Красногвардейского района Крыма, специализирующегося на поставке строительных материалов. При реконструкции набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории его фирма выступила субподрядчиком.
Согласно заключенному контракту, предприятие должно было поставить 140 тысяч тонн гальки для обустройства пляжей города. Но вместо отшлифованной и дорогой гальки предприниматель поставил обычный строительный щебень и гравий. Эти материалы пригодны при проведении строительных работ, но никак не могут быть покрытием пляжной зоны.
Следствие установило стоимость приобретенных сыпучих стройматериалов — 79 миллионов рублей. Тогда как за гальку по контракту предусмотрена оплата в размере свыше 251 миллиона рублей. По этой схеме из бюджета были похищены более 172 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ. Подозреваемый по этому делу предприниматель находится под домашним арестом. В 2025 году он уже был осужден по статье об укрывании доходов при уплате налогов и до задержания отбывал наказание в виде исправительных работ.