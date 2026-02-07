В Хабаровском крае группа мошенников фиктивно «женила» военнослужащих СВО

Шестерых подозреваемых в хищении более 2,4 млн рублей у военнослужащих, убывших в зону проведения СВО, задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю совместно с оперативниками УФСБ России по Восточному военному округу. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».