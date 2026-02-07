Ричмонд
В Хабаровском крае группа мошенников фиктивно «женила» военнослужащих СВО

Группа из шести подозреваемых задержана.

Источник: МВД России

Шестерых подозреваемых в хищении более 2,4 млн рублей у военнослужащих, убывших в зону проведения СВО, задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю совместно с оперативниками УФСБ России по Восточному военному округу. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».

Мошенники организовали фиктивные браки с женщинами, специально подобранными для этой схемы. Затем они оформляли нотариальные доверенности на управление банковскими счетами военнослужащих и получали предназначенные тем денежные выплаты.

В результате преступных действий пострадало шесть человек. У которых мошенники присвоили около 400 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 2,4 млн рублей.

В ходе обысков по месту жительства преступников сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли мобильные телефоны, свидетельства о браке с участниками СВО, паспорта военнослужащих, наличные деньги и банковские карты, USB-флеш-накопители, документацию и доверенности.

Операция проводилась при поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Всем задержанным избраны различные меры пресечения.