В Забайкалье завели уголовное дело по факту схода вагонов с углем. Происшествие на железной дороге произошло ночью 5 февраля 2026 года.
— На перегоне станции Хилок и Гыршелун двигался поезд, в составе которого был 71 вагон, — уточнили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.
К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Как рассказали КП-Иркутск в читинской транспортной прокуратуре, сегодня следователи завели дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
