В Забайкалье завели уголовное дело по факту схода вагонов с углем

В результате произошедшего никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкалье завели уголовное дело по факту схода вагонов с углем. Происшествие на железной дороге произошло ночью 5 февраля 2026 года.

— На перегоне станции Хилок и Гыршелун двигался поезд, в составе которого был 71 вагон, — уточнили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Как рассказали КП-Иркутск в читинской транспортной прокуратуре, сегодня следователи завели дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что утром 6 февраля 2026 года неизвестные начали распространять ложные сообщения о готовящихся терактах в школах Иркутска. Сейчас школы и детские сады работают в режиме повышенной готовности, полицейские проверят все фейковые сообщения.