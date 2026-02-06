Женщина зарезала своего сожителя в Сосновском округе

54-летняя женщина обвиняется в убийстве сожителя в селе Сурулово Сосновского округа. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Трагедия произошла в доме на улице Зеленой в январе текущего года. Там женщина в ходе ссоры с сожителем нанесла ему ножевое ранение в область туловища. Мужчина умер в больнице.
«Судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали следователи.
Обстоятельства и причины случившегося на данный момент выясняют нижегородские следователи.