Студент из Кинешмы получил за теракты 30 тысяч рублей и 19 лет колонии

По данным пресс-службы суда, в 2024 году неустановленные лица создали террористическое сообщество, в которое вступил подсудимый. По указанию кураторов, личности которых также не установлены, участники сообщества в Нижегородской области подожгли трансформаторную подстанцию, от которой питалась базовая станция оператора сотовой связи. В Ивановской области они устроили поджог серверной базовой станции.