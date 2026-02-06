В Самаре будут судить заведующего кафедрой акушерства и гинекологии вуза

В Самаре заведующего кафедрой акушерства и гинекологии вуза обвиняют в получении взятки. На него завели уголовное дело, которое уже расследовали и направили в Октябрьский районный суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«С 2021-й по 2024-й сотрудник университета фиктивно трудоустроил на должности лаборантов кафедры шесть, обучающихся в ординатуре. Они не работали, а получаемую зарплату и другие выплаты передавали заведующему кафедрой», — рассказали в пресс-службе.
Взамен он содействовал студентам в беспрепятственной сдаче зачетов и промежуточных итоговых аттестаций. Всего мужчина незаконно получил более 1 миллиона рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Также с 2022-й по 2024-й заведующий кафедрой получил от обучающегося через посредника взятку в размере 108 тысяч рублей за помощь в написании диссертации. Сейчас на денежные средства и имущество мужчины наложен арест на общую сумму более 16 миллионов рублей.