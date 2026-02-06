В Самаре будут судить заведующего кафедрой акушерства и гинекологии вуза

Также с 2022-й по 2024-й заведующий кафедрой получил от обучающегося через посредника взятку в размере 108 тысяч рублей за помощь в написании диссертации. Сейчас на денежные средства и имущество мужчины наложен арест на общую сумму более 16 миллионов рублей.