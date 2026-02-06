Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева в Москве. Что известно

В ведомстве уточнили, что нападение произошло в жилом доме на северо-западе столицы. Следователи рассматривают версию, согласно которой стрелявший действовал целенаправленно. В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, допрашиваются очевидцы происшествия.