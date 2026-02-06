Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева в Москве. Что известно

Обстоятельства покушения на генерал-лейтенанта
В жилом доме на Волоколамском шоссе 6 февраля неизвестный произвел несколько выстрелов в генерал-лейтенанта Министерства обороны РФ Владимира Алексеева. После нападения злоумышленник скрылся с места происшествия.
Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц. По данным следствия, речь идет о покушении на убийство.
Сообщается, что обстоятельства случившегося уточняются. Правоохранительные органы работают на месте происшествия.
Реакция правоохранительных органов
Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство Алексеева. Дело расследуется по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.
В ведомстве уточнили, что нападение произошло в жилом доме на северо-западе столицы. Следователи рассматривают версию, согласно которой стрелявший действовал целенаправленно. В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, допрашиваются очевидцы происшествия.
Прокуратура Москвы заявила, что взяла расследование уголовного дела под контроль. По предварительным данным ведомства, неизвестный открыл огонь по сотруднику Минобороны РФ и скрылся.
На месте происшествия координацию действий правоохранительных органов осуществляет прокурор Северо-Западного административного округа Москвы Максим Киселев. В прокуратуре отметили, что установление всех обстоятельств случившегося и причастных к преступлению лиц находится на контроле. Информация о задержании подозреваемого официально не сообщалась.