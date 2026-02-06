Ричмонд
Полиция Краснодара ищет мужчину из-за непристойного поведения в машине

Жители Краснодара пожаловались на нарушение порядка у остановки на Адмирала Серебрякова.

Источник: Комсомольская правда

Жители Краснодара пожаловались в соцсетях на непристойное поведение мужчины в автомобиле. Инцидент произошел у остановки на улице Адмирала Серебрякова.

«На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение доследственной проверки», — сообщили в Управлении МВД по Краснодару.

Согласно опубликованным данным, мужчина совершал непристойные действия в общественном месте. В данный момент правоохранительные органы устанавливают его личность.

В полиции отметили, что официальных заявлений или сообщений о данном факте не поступало.

В рамках проведения проверки сотрудники смогут выяснить обстоятельства произошедшего и дать законную оценку действиям мужчины по завершении разбирательства.