Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два жителя Самарской области создали нарколабораторию, их поймали с поличным

20 килограммов наркотиков изъяли в Самарской области.

Источник: ФСБ Самарской области

В Самарской области сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию. Ее в жилом помещении организовали два жителя Большеглушицкого района, 31 и 35 лет. Мужчины планировали сбывать запрещенные вещества на территории региона.

«Подозреваемые задержаны с поличным сотрудниками УФСБ», — уточнила пресс-служба ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов обследовали помещение, где была оборудована нарколаборатория, а также тайник в Алексеевском районе. Они обнаружили и изъяли 20 килограммов наркотиков.

На жителей Большеглушицкого района завели уголовные дела о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Их заключили под стражу.