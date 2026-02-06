Два жителя Самарской области создали нарколабораторию, их поймали с поличным

В Самарской области сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию. Ее в жилом помещении организовали два жителя Большеглушицкого района, 31 и 35 лет. Мужчины планировали сбывать запрещенные вещества на территории региона.
«Подозреваемые задержаны с поличным сотрудниками УФСБ», — уточнила пресс-служба ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов обследовали помещение, где была оборудована нарколаборатория, а также тайник в Алексеевском районе. Они обнаружили и изъяли 20 килограммов наркотиков.
На жителей Большеглушицкого района завели уголовные дела о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Их заключили под стражу.