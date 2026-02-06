С минздрава Башкирии взыскали более полумиллиона рублей для ребенка-инвалида

Прокуратура Шаранского района Башкирии добилась через суд взыскания с министерства здравоохранения республики более полумиллиона рублей. Эти деньги семья с четырехлетним ребенком-инвалидом потратила на покупку необходимых лекарств.
Как выяснилось в ходе проверки, ребенку с хроническим заболеванием требуется постоянная амбулаторная помощь и специальные медизделия, которые должны предоставляться ему бесплатно по льготе. Однако длительное время положенные средства он не получал, и отец был вынужден приобретать их за свой счет.
После установления этих фактов прокуратура подала гражданский иск в Кировский районный суд Уфы. Суд удовлетворил исковые требования и обязал министерство компенсировать семье понесенные расходы.
