Продали дом без денег: в Ташкенте пенсионерку с семьёй пытались выселить после сделки с «чёрным риэлтором»

По словам женщины, семья была вынуждена пойти на продажу единственного жилья из-за острой необходимости — деньги требовались на лечение тяжело больного внука. В этот период они познакомились с так называемым «чёрным риэлтором», который вошёл к ним в доверие и убедил, что продать дом напрямую будет сложно. В качестве «решения» он предложил оформить сделку через банк.
В рамках этой схемы мужчина обманным путём переоформил дом на имя своего племянника, заверив владельцев, что в течение недели деньги будут переданы. Однако обещанный срок прошёл, а средств семья так и не получила. Риэлтор продолжал кормить людей обещаниями, отправлял переписки и голосовые сообщения, утверждая, что якобы ведёт переговоры с банком.
Позже выяснилось, что дом уже продан третьему лицу, о чём сами владельцы даже не подозревали. Более того, риэлтор приходил в дом вместе с будущим покупателем под предлогом того, что якобы должен приехать сотрудник банка для осмотра недвижимости. Истинная цель визитов стала понятна лишь спустя несколько месяцев.
Через три месяца новый владелец начал процедуру выселения семьи из девяти человек через суд. Самое резонансное в этой истории — то, что и суд первой инстанции, и апелляционный суд поддержали решение о выселении, несмотря на наличие признаков мошенничества и уже возбужденного уголовного дела в отношении риэлтора и его сообщника.
В ответ семья обратилась к властям с просьбой приостановить гражданское дело о выселении до окончания рассмотрения уголовного дела, чтобы избежать необратимых последствий.
Ситуацию прокомментировала пресс-служба Ташкентских городских судов. Там подтвердили, что решение о принудительном выселении действительно было принято судом первой инстанции и оставлено без изменений апелляционной инстанцией. Однако в настоящее время исполнение судебного решения приостановлено, поскольку дело рассматривается в кассационном порядке.
Кроме того, в суде сообщили, что доводы владельцев о том, что их жильё было оформлено на другое лицо обманным путём, а затем продано, не являются беспочвенными. По факту купли-продажи дома по признакам мошенничества возбуждено уголовное дело, следственные действия по которому уже завершены.
В рамках этого дела два человека привлечены в качестве обвиняемых, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело находится в производстве Учтепинского районного суда по уголовным делам. Судебное разбирательство начинается с 6 февраля.
От редакции отметим, что таким образом семья получила временную передышку — на данный момент принудительное выселение невозможно до вынесения решения кассационной инстанцией. Исход дела будет зависеть от того, как суд оценит обстоятельства сделки и действия всех её участников.
При этом заложником ситуации остаётся и новый владелец дома, который передал деньги риэлтору. Если он действительно не был связан с мошеннической схемой, ему теперь предстоит отдельно судиться с посредниками, чтобы попытаться вернуть свои средства.
Эта история — очередное напоминание о том, насколько рискованными могут быть сделки с недвижимостью при участии сомнительных посредников. При покупке или продаже жилья стоит максимально перестраховываться, тщательно проверять документы и сделки через официальные каналы, чтобы не оказаться в ситуации, где за собственный дом приходится проходить настоящие круги ада.