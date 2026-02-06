Продали дом без денег: в Ташкенте пенсионерку с семьёй пытались выселить после сделки с «чёрным риэлтором»

По словам женщины, семья была вынуждена пойти на продажу единственного жилья из-за острой необходимости — деньги требовались на лечение тяжело больного внука. В этот период они познакомились с так называемым «чёрным риэлтором», который вошёл к ним в доверие и убедил, что продать дом напрямую будет сложно. В качестве «решения» он предложил оформить сделку через банк.