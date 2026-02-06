Бывшего зампрокурора Нижегородского района будут опять судить за аферу

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в 2021 году его уже осудили на два года за мошенничество в отношении нижегородца Владимира Харнасова. У него прокурорский работник взял 700 тыс. руб., обещая добиться возбуждения уголовного дела по факту преднамеренного банкротства ООО «Новый город» и отчуждения доли в этой фирме, владевшей недвижимостью. Однако в районной прокуратуре Сергей Кудашов не надзирал за следствием и повлиять на решения следователя не мог, поэтому его действия были квалифицированы именно как обман (иначе была бы взятка). Судя по новому уголовному делу, бывший сотрудник прокуратуры на путь исправления не встал.