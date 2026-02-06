Ричмонд
Турист из России погиб в Таиланде при падении со скалы

Правоохранители таиландской провинции Сураттхани сообщили о смерти 36-летнего туриста из России на острове Самуи. Мужчина сорвался со скалы во время восхождения на смотровую площадку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

На острове Самуи в Таиланде в результате несчастного случая погиб 36-летний российский гражданин. Мужчина сорвался со скалы во время восхождения на смотровую площадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию провинции Сураттхани.

Трагедия произошла 5 февраля. По версии следствия, турист оступился и попытался ухватиться за ветку дерева, но она сломалась. В результате падения россиянин получил тяжелые травмы головы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Признаков насильственной смерти не выявлено, и полиция рассматривает гибель как несчастный случай. Сейчас тело погибшего находится в морге больницы острова Самуи для проведения вскрытия, а результаты экспертизы будут переданы в посольство РФ в Таиланде.