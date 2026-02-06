Ричмонд
Сбой на МолдГРЭС: несколько населенных пунктов Приднестровья остались без света

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Из-за внештатного срабатывания защиты на котлах Молдавской ГРЭС утром в пятницу произошло временное отключение света в нескольких населенных пунктах Приднестровья.

Источник: Sputnik.md

В результате сбоя оказались обесточены части Тирасполя, Бендер, сел в Слободзейском, Рыбницком, Каменском, Григориопольском и Дубоссарском районах.

Специалистам удалось оперативно в течение часа возобновить в полном объеме работу электростанции и постепенно восстановить подачу электричества.

Также на правом берегу Днестра из-за обледенения почти 10 тысяч потребителей остались без света.

Аварийные отключения зафиксированы в районах на севере и юге страны. По данным Министерства энергетики, в зоне обслуживания компании Premier Energy Distribution без света остались 1256 абонентов в селах Слобозия и Новые Раскаецы района Штефан-Водэ. Для устранения неполадок мобилизованы 17 ремонтных бригад.

На севере республики, в зоне ответственности RED-Nord, зафиксированы аварийные отключения у 8522 потребителей в 28 населенных пунктах Единецкого, Бричанcкого, Сынжерейского, Дрокиевского и Сорокского районов. Специалисты уже работают на местах для восстановления подачи энергии.

